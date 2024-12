Avec l'Apple Watch Ultra 2, Apple semble faire du surplace et a préféré éprouver son tout dernier produit une année supplémentaire, en se contentant d'une simple mise à jour technique. Cette nouvelle montre connectée bénéficie toutefois d'une baisse de prix très appréciable de 100 euros, chose rare chez Apple pour être signalée.

Les améliorations sont là et bien visibles. La puce S9 apporte un bond de performances qui se révèle très agréable au quotidien. L'écran, plus lumineux, mais aussi plus sombre une fois la nuit tombée, est un vrai régal pour les yeux et rend la lecture sur la smartwatch très confortable dans tous les cas de figure. On peut aussi saluer un design toujours aussi premium, ainsi que les nombreuses fonctionnalités apportées à watchOS 10, qui permet d'effectuer un grand nombre de tâches sans sortir son iPhone de la poche, sans oublier une autonomie longue durée de près de trois jours.

Reste que l'Apple Watch Ultra 2 conserve les mêmes tares que sa prédécesseure. Toujours coincée entre sa volonté de toucher le plus large public et les sportifs, il lui manque encore un réel suivi de la randonnée, malgré un GPS nettement supérieur, et plus de données santé pour les athlètes de haut niveau. L'autonomie reste aussi trop limitée par rapport à des Garmin, deux fois plus endurantes que cette Apple Watch pour un prix inférieur. L'Apple Watch Ultra reste tout de même un excellent cru qui s'adresse une nouvelle fois aux fans de la marque, ainsi qu'aux porteurs d'Apple Watch qui souhaitent enfin une durée de vie supérieure à la journée.