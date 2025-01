L'Apple Watch entre dans l'adolescence avec cette Series 10, qui évolue tout doucement sans bousculer les habitudes des utilisateurs de longue date. La montre connectée de la marque américaine est plus séduisante qu'auparavant, avec son épaisseur réduite qui se remarque vraiment sur le poignet et son nouveau coloris Jet Black, sexy en diable. On apprécie également un écran un peu plus grand et toujours aussi agréable à utiliser et une recharge encore plus rapide.

Pour le reste, l'Apple Watch Series 10 se contente d'améliorations logicielles, et d'ailleurs disponibles sur les anciennes montres connectées de la marque, avec de nouveaux modes de suivi santé et sportif, de nombreuses applications tierces et une ergonomie raffinée.

Bref, pas de quoi dégainer la carte bleue pour les possesseurs d'Apple Watch récentes, qui peuvent encore profiter de leur tocante une année de plus. Les possesseurs de Series 4 ou 5 peuvent quant à eux succomber à la tentation, ils en auront clairement pour leur argent. De notre côté, nous patientons encore avec une montre connectée excellente en tous points, mais qui n'impressionne plus après dix ans de légères améliorations. L'âge de raison, sans doute.