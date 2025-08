L'interface Suunto est claire à l'usage et la navigation particulièrement fluide et intuitive. J'avais peu d'expérience en la matière et je me suis fait très rapidement aux principes de navigation Suunto :

Les widgets : on y accède en scrollant en haut ou en bas, via la mollette ou via l'écran tactile. Les widgets sont personnalisables et peuvent être épinglés. Ils donnent un accès rapide et visuel aux données fournies par les différentes applications. A vous de choisir quelles données vous souhaitez consulter fréquemment.