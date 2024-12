Cette année, les golfeurs bénéficient de l'arrivée de cartes pour des centaines de parcours de golf.

Quant aux amateurs de trail, ils ont maintenant droit à une navigation par segments, ainsi qu'aux alertes de sortie de zone et aux cartes zoomables via la couronne rotative.

Huawei rajoute aussi de petits éléments à droite et à gauche : temps de contact au sol, oscillation verticale, forme de course, etc. On note aussi le passage du coach vocal au français. Enfin !

Outre une centaine de profils sportifs, la montre connectée chinoise remonte une pléthore de données de santé : VO2Max, SpO2, charge d'entrainement, temps de récupération, qualité du sommeil, etc. L'adoption d'un capteur ECG (via le bouton bas) et du calcul de la souplesse artérielle apporte une mesure supplémentaire pour suivre la santé vasculaire.