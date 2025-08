Le coach Running propose ensuite de réaliser une première course de 12 minutes, qui va lui permettre de calculer la VMA et votre foulée. Durant mon essai, la montre m'a régulièrement conseillé de courir à mon rythme, et de marcher si l'effort était trop intense. N'écoutant que mon courage, j'ai tenu le rythme durant cette petite course afin d'obtenir le résultat le plus précis.

Une fois les données recueillies, et après une marche de récupération, le Coach a réalisé son travail et me propose différents parcours, fractionnés ou non, pour améliorer mon endurance et me préparer à un marathon si l'envie m'en prend. Cela ne vaudra évidemment jamais les conseils d'un vrai coach, mais l'intégration du système est assez bien fichue pour se motiver à faire un peu plus que le parcours de course habituel.