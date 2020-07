Garmin offre la charge solaire à ses montres les plus en vogue

Le fabricant lance en parallèle trois gammes de montres multisports. Les Fenix 6 Pro Solar et Fenix 6S Pro Solar assuraient déjà entre 9 et 14 jours d’autonomie selon les options utilisées. À présent, Garmin estime leur durée de fonctionnement avant recharge entre 10,5 et 16 jours, suivant le degré d’exposition au soleil.

En plus des améliorations apportées à la batterie, ces modèles proposent un suivi plus spécifique pour le VTT, le surf ou l’escalade en salle.