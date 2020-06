Polar lance Unite, sa nouvelle montre connectée pour les sportifs

La nouvelle montre Polar Unite est disponib

le dès aujourd'hui sur

le site web de la marque,

au prix de 149,90 €.

La montre est proposée en noir, blanc,

rose et bleu, avec des bracelets taille

S et

M

/

L inclus dans chaque pack. Les bracelets silicones

couleurs

menthe et

beige

sont affichés au prix de 22,90 €.