Le marché des montres connectées en plein boom, Apple Watch en tête des ventes

Apple au sommet

Garmin, la belle opération

À chaque trimestre, un constat similaire : dans la course des montres connectées, Apple fait cavalier seul. Ses Apple Watch continuent de séduire toujours autant de consommateurs dans une conjoncture visiblement favorable au secteur. Entre le premier trimestre du cru 2019 et 2020, les smartwatches ont connu une forte progression de 20 % avec 13,7 millions d'unités vendues, contre 11,4 millions il y a un an.Le rapport publié par le cabinet d'analyse Strategy Analytics s'attarde notamment sur les trois principaux acteurs du moment : la firme à la pomme, donc, maîtrise toujours autant son sujet avec 7,6 millions d'exemplaires écoulés, soit une hausse de 23 % comparée aux 6,2 millions de montres du Q1 2019. Ce bilan pour le moins positif lui permet même de grappiller 1,1 % de parts de marché pour pointer à 55,5 %.Leader des smartphones dans le monde, Samsung éprouve toujours autant de difficultés à rattraper son meilleur ennemi. Pis, ses parts de marché ont même chuté de 14,9 à 13,9 % malgré des ventes elles aussi en progression : 1,9 million contre 1,7 million l'an passé, correspondant à un bond de 11,8 %.», analyse le cabinet. Garmin , justement, voit ses ventes grimper de 800 000 à 1,1 million, soit un boom de 37,5 %. Ses parts de marché ont quant à elles augmenté de 1 % pour pointer à 8 %.Strategy Analytics s'attend cependant à un fort ralentissement au second trimestre 2020, la faute notamment aux divers confinements imposés en Europe et, dans une moindre mesure, aux États-Unis.