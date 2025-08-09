La Pixel Watch 4 intégrerait Gemini comme assistant par défaut. Selon les documents, le modèle sera décliné en deux formats, 45 mm et 41 mm, comme pour la précédente génération. Cela permettra aux utilisateurs de choisir selon leurs préférences et la morphologie de leur poignet. Les deux variantes seraient dotées d’un écran Actua 360, capable d’atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits et assurant une visibilité optimale même en plein soleil. Cette amélioration répondrait aux critiques récurrentes concernant la visibilité des montres connectées en extérieur.

Côté autonomie, bien que la capacité exacte de la batterie ne soit pas précisée, le modèle 41 mm offrirait jusqu’à 30 heures d’utilisation contre 40 heures pour le format de 45 mm, Always On Display activé. Le rechargement profiterait également d’un gain de vitesse, avec une amélioration de 25 % grâce au Quick Charge Dock, selon les informations rapportées par Neowin.