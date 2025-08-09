Google dévoilera officiellement sa Pixel Watch 4 le 20 août prochain aux côtés de la série Pixel 10. De nouvelles fuites révèlent les caractéristiques de cette montre connectée sous Wear OS, notamment l'intégration de Gemini et des améliorations d'autonomie.
- Google dévoilera la Pixel Watch 4 le 20 août avec la série Pixel 10, intégrant l'assistant Gemini.
- La montre offrira deux tailles, 41 mm et 45 mm, avec un écran lumineux et une autonomie améliorée.
- Elle proposera 40 modes d'exercice, ainsi que des capteurs avancés comme ECG et SpO2
Le géant de Mountain View se prépare à lever le voile sur ses nouveaux produits lors d'un événement programmé le 20 août. Tandis que les informations sur la gamme Pixel 10 se multiplient, la Pixel Watch 4 commence également à dévoiler ses secrets grâce aux révélations d'Evan Blass, un informateur reconnu pour sa fiabilité. Ce dernier a partagé sur la plateforme X plusieurs visuels qui semblent être des supports promotionnels officiels, offrant un aperçu détaillé des fonctionnalités de la prochaine montre connectée de Google.
Pixel Watch 4 : un écran et une autonomie revus à la hausse
La Pixel Watch 4 intégrerait Gemini comme assistant par défaut. Selon les documents, le modèle sera décliné en deux formats, 45 mm et 41 mm, comme pour la précédente génération. Cela permettra aux utilisateurs de choisir selon leurs préférences et la morphologie de leur poignet. Les deux variantes seraient dotées d’un écran Actua 360, capable d’atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits et assurant une visibilité optimale même en plein soleil. Cette amélioration répondrait aux critiques récurrentes concernant la visibilité des montres connectées en extérieur.
Côté autonomie, bien que la capacité exacte de la batterie ne soit pas précisée, le modèle 41 mm offrirait jusqu’à 30 heures d’utilisation contre 40 heures pour le format de 45 mm, Always On Display activé. Le rechargement profiterait également d’un gain de vitesse, avec une amélioration de 25 % grâce au Quick Charge Dock, selon les informations rapportées par Neowin.
La Pixel Watch 4 va faire le plein de fonctionnalités santé
En plus d'un grand nombre de modes d'exercice (pas moins de 40 modes d’entraînement seraient proposés) la Google Pixel Watch 4 intégrerait plusieurs capteurs avancés. Le leaker mentionne notamment la présence d'un électrocardiogramme (ECG), d'un capteur SpO2, d'outils pour mesurer la fréquence respiratoire et la variabilité de la fréquence cardiaque, un GPS double fréquence et un système de détection de perte de pouls. Google offrira deux ans de données LTE gratuites via le service Google Fi Wireless pour l'achat du modèle LTE. Enfin, la version 45 mm de la montre serait lancée en trois couleurs, tandis que la version 41 mm disposerait d'une option supplémentaire.
Ces fuites, partagées par Evan Blass, permettent de se faire une idée bien précise de ce qui nous attend avec la Pixel Watch 4. D'autant que le prix et le processeur de la nouvelle montre auraient déjà fuité le mois dernier. Quoi qu'il en soit, nous nous tenons prêts pour l'annonce officielle qui, pour rappel, aura lieu le 20 août prochain lors de la conférence orchestrée par Google.