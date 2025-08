Le géant de Mountain View s'apprête à dévoiler sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, et les rumeurs se multiplient autour des Pixel 10 et Pixel 10 Pro. Cette fois-ci, ce sont des rendus détaillés qui permettent d'observer les futurs appareils sous tous les angles, révélant leurs spécificités, leur design et leurs coloris respectifs. Ces fuites offrent un aperçu concret de ce qui attend les utilisateurs avec cette dixième itération de la gamme Pixel.