Chaque constructeur a un mois privilégié durant lequel il officialise ses nouveaux smartphones. Apple, c'est évidemment la rentrée au mois de septembre, quand Samsung a fait de janvier et de juillet les deux mois durant lesquels ils lancent ses appareils haut de gamme et pliants. Pour Google, c'est plus estival, avec un mois d'août préféré par le géant américain. Et aujourd'hui, on sait exactement quand aura lieu la conférence de présentation de ses derniers téléphones.