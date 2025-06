Vous avez peut-être l'impression d'être tombé sur cette actu il n'y a pas 24 heures. Pourtant, on vous rassure, il ne s'agit pas d'un doublon. Les fuites se suivent, et ne se ressemblent pas (toujours) concernant les Google Pixel 10. Ainsi, après qu'un informateur laissait entendre que le nouveau fleuron de Google pourrait sortir à la fin du mois de juin, une nouvelle fuite (plus crédible) prédit un lancement dans les mêmes eaux que les Pixel 9 l'an dernier.