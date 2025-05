A en croire Digitimes, c'est un accord de 3 à 5 ans qui aurait été trouvé avec la société pour permettre aux futurs smartphones de Google de bénéficier de performances accrues, mais aussi d'une meilleure efficacité énergétique.

Rappelons que la société Taiwan Semiconductor Manufactoriing Company (TSMC) existe depuis bientôt 40 ans, et qu'elle fabrique notamment des puces pour NVIDIA, Intel - eh oui ! - ou encore AMD, sans oublier Qualcomm et le géant américain Apple. Avec les nouvelles puces Tensor embarquées par les prochains Pixel, les smartphones Google pourraient prétendre (entre autres) à davantage de performances et d'autonomie, et moins de chauffe.