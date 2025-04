Et voilà de nouvelles informations sur les smartphones de Google. Android Authority a en effet pu mettre la main sur les tarifs des prochains téléphones qui seront présentés par la firme de Mountain View cet été. Et il y a de bonnes et de moins bonnes nouvelles.

Au rayon des déceptions, le Pixel 10 Pro XL. Si vous aviez l'œil sur ce modèle, sachez qu'il va encaisser une hausse de prix de l'ordre de 100 dollars, pour être commercialisé à près de 1200 dollars. Au contraire, la version de base Pixel 10, tout comme le modèle le moins onéreux Pixel 10a, garderont un tarif stable, à 800 dollars pour le premier et à 499 dollars pour le second.