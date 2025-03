Qu'on se le dise : les images partagées par OnLeaks et Android Headlines révèlent un format relativement familier pour le prochain smartphone de Google. En effet, le géant américain devrait une nouvelle fois opter pour un écran de 6,3 pouces et un module photo triple capteur à l’arrière de son Pixel. De plus, l'appareil afficherait des dimensions très proches de celles du Pixel 9 : 152,8 x 72 x 8,6 mm, soit une épaisseur en hausse de 0,1 mm seulement. Enfin, le bloc photo situé à l'arrière ajouterait 3,4 mm supplémentaires, portant l'épaisseur totale à 12 mm.

Le Pixel 10 devrait conserver les principaux éléments esthétiques du Pixel 9 : des bordures d'écran symétriques, des côtés légèrement incurvés aux extrémités avec une finition mate et un positionnement des boutons de volume situés en dessous du bouton d'alimentation.

Sous le capot, le Pixel 10 pourrait bénéficier d’un modem 5G signé MediaTek, marquant alors une rupture avec Qualcomm. La gamme sera équipée du processeur Tensor G5, vraisemblablement fabriqué par TSMC et non plus Samsung.