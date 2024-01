Pour le design des Pixel 9, Google semble vouloir changer les choses par petites touches

Pour ce qui est du reste du design, le Pixel 9 semble arborer des tranches plus plates que ses prédécesseurs, un peu comme avec les derniers iPhone et leur look ciselé. Autrement, le mobile révélé par OnLeaks semble garder un profil similaire à celui des Pixel 6, 7 et 8 (à quelques millimètres près). On ne change pas (trop) une équipe qui gagne chez Google.