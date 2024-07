Google coupe court aux rumeurs et dévoile les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold en vidéo

Les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL reprendraient la même configuration que le 9 sur le capteur principal et l’ultra grand-angle. A cela s’ajouteraient un téléobjectif Sony IMX858 50 Mpx avec stabilisation optique (capteur Samsung GM5 48 Mpx sur le Pixel 8 Pro) et ce même capteur Sony pour la caméra selfie avec autofocus.