Pixel 9 : une dernière fuite d'ampleur nous dit tout sur les smartphones, à deux semaines de leur présentation

Ces mêmes images offrent par ailleurs des informations très précises sur les fiches techniques des trois appareils Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold. Et dans les trois cas, les caractéristiques sont impressionnantes, les smartphones tous équipés de la puce G4, auront ainsi droit à une RAM allant de 12 Go (Pixel 9) à 16 Go (Pixel 9 Pro et Pixel 8 Pro Fold).

De même, niveau photo, le Pixel 9 aurait droit à une caméra avant de 10,5 Mpx et un double capteur arrière 50+48 Mpx, quand le Pixel 9 Pro intégrera à l'avant d'un capteur de 42 Mpx et d'un triple capteur 50+48+48 Mpx à l'arrière, le Pixel 9 Pro Fold bénéficiant de son côté d'un module selfie de 10 Mpx et de trois capteurs dans le dos 48+10,5+10,8 Mpx.