Pixel 9 : surprise ! Ce n'est pas deux, mais trois smartphones qui seraient en préparation chez Google

En janvier dernier, nous avions pu apercevoir quelques rendus des Pixel 9 et Pixel 9 Pro, qui laissaient présager d'un renouveau en matière de design. Le bloc photo, qui traverse le dos du Pixel 8, devrait être modifié et remplacé par un nouveau bloc aux formes arrondies. Le smartphone hériterait lui aussi de bords arrondis, et de tranches plates, comme les iPhone 15 aujourd'hui.

Seulement le site 91Mobiles nous apprend aujourd'hui que ces visuels donnent un aperçu du design des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Google aurait en effet dans ses cartons une variante de son modèle le plus avancé, qui serait équipé d'un écran de 6,5 pouces. Le Pixel 9 Pro classique aurait quant à lui un écran plus petit de 6,1 pouces, et hériterait ainsi d'une meilleure prise en main. Le Pixel 9 classique bénéficierait quant à lui aussi d'un écran de 6,03 pouces.