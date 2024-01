En 2024, Google pourrait changer de stratégie avec ses Pixel 9

Ces informations nous proviennent d'une collaboration entre le site 91mobiles et le leaker OnLeaks, deux sources réputées fiables du milieu. Sans surprise, le Pixel 9 reprendrait le design du Pixel 9 Pro dans une version plus compacte. On attend donc des tranches plates et un bloc photo au dos redessiné, adoptant un format plus arrondi.

Le terminal embarquerait un écran plat de 6,1 pouces (plus petit que le Pixel 8 donc) avec un poinçon central pour loger la caméra frontale. Sur les rendus, on distingue la présence de bordures encore assez épaisses par rapport à ce que l'on peut voir chez la concurrence. OnLeaks évoque des dimensions de 152,8 x 71,9 x 8,5 mm. L'épaisseur monterait à 12 mm au niveau du bloc photo.

De ce que l'on voit, le Pixel 9 semble miser sur un châssis en aluminium et un dos en verre avec finition mate. Le Pixel 9 Pro paraît, lui, bénéficier d'un matériau différent, qui pourrait être du titane, déjà utilisé sur les appareils les plus premium de Samsung et Apple. Son panneau arrière est aussi plus brillant.