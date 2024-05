Pixel 9 : 5 mois avant leurs sorties, les téléphones de Google se montrent déjà en image

Le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro feront peu ou prou la même taille avec un écran de 6,24 pouces pour le premier et 6,34 pouces pour le second, tandis que le modèle XL ira plus loin avec son écran de 6,7 pouces. De quoi contenter celles et ceux qui en ont assez de devoirs à choisir entre compacité et capacité et souhaitent un mobile haut de gamme qui ne joue pas le gigantisme. Les trois téléphones auront le droit à de l’Oled 120 Hz.