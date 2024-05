Combien Google vous offre pour racheter votre ancien smartphone et vous aider à acheter un téléphone Pixel

Vous allez peut-être jeter votre dévolu sur le Google Pixel 8a et ses sept ans de mises à jour logicielles et sécuritaires dans quelques jours. Le smartphone, dont le prix de vente constructeur a été fixé à 549 euros pour une version 128 Go de stockage et 609 euros pour un espace de stockage de 256 Go, joue déjà sur une certaine accessibilité tarifaire.