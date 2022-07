Voici les 10 meilleures offres à saisir d'urgence pour les soldes 🔥

On commence tr√®s fort avec une promotion √† pas moins de -82% sur une souris gaming √©prouv√©e par les joueurs : la Acer Predator Cestus 350 qui passe √† seulement 19,99‚ā¨ chez Fnac. Il s'agit d'une souris sans-fil pouvant √©galement fonctionner en filaire, avec 0,5 ms / 2000 Hz pour le second et 1 ms / 1000 Hz pour le premier.

Elle est composée de 8 boutons programmables via le logiciel dédié et vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 profils différents en fonction des jeux et de vos réglages préférés. L'autonomie de la souris est de 50h si vous désactivez les LED. Et sa durée de vie totale est de 20 millions de clics.