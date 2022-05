Test Samsung Galaxy A53 5G : un smartphone de choix à moins de 500 € ?

Le Samsung Galaxy A53 5G est équipé d'une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Notez qu'il est possible de passer manuellement en 60 Hz pour préserver l'autonomie, mais que le téléphone ne le fera pas automatiquement comme cela est le cas sur les modèles plus haut de gamme.

La luminosité maximale, située autour des 800 cd/m² est largement suffisante pour utiliser le smartphone confortablement en plein soleil et compenser les reflets inhérents à ce genre de dalle brillante. Nous n'avons pas non plus rencontré de problème concernant la luminosité minimum lorsque nous étions dans la pénombre.