Alors que les Soldes d’été 2025 s’apprêtent à tirer leur révérence, Amazon multiplie les remises sur toutes les catégories de produits. High-tech, maison, mobilité ou gaming : les offres sont nombreuses, et parfois plus agressives qu’en début de saison. C’est souvent durant cette dernière semaine que les meilleures affaires ressortent, notamment sur les produits où les stocks sont encore solides. On observe des chutes de prix spectaculaires sur des références populaires, comme les PC portables gamer, les climatiseurs mobiles ou les accessoires Apple.

C’est également une excellente période pour s’équiper pour la rentrée sans exploser son budget. Mini PC, SSD, batteries externes ou écrans OLED 4K haut de gamme, tout y passe. Un conseil : n’attendez pas le dernier jour, car les ruptures de stock sont de plus en plus fréquentes. Certains produits en promo aujourd’hui pourraient ne plus être disponibles dans quelques heures.