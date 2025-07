Noté 8/10 lors de son test sur Clubic, l'iPhone 16 Pro se distingue par ses caractéristiques techniques de pointe et son design raffiné. Doté d'un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces, il offre une qualité d'image exceptionnelle, idéale pour le visionnage de contenus multimédias. Sous le capot, le processeur A18 Pro assure une fluidité et une rapidité d'exécution inégalées, même pour les applications les plus gourmandes en ressources. De plus, avec ses 128 Go de stockage, vous disposez de suffisamment d'espace pour vos applications, photos et vidéos. Le modèle en Titane Noir ajoute une touche de sophistication et de robustesse, faisant de cet iPhone un choix parfait pour les utilisateurs exigeants.