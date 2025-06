Le moteur du 10S Pro se compose d'un Snapdragon 8 Elite Leading Version (un modèle overclocké par rapport au Snapdragon 8 Gen 3). Sur le papier, le processeur central gagne 30% de performances : la fréquence du cœur principal passe de 4,32 GHz à 4,47 GHz, tandis que le GPU grimpe de 1 100 MHz à 1 200 MHz. L'accélérateur IA (NPU) est, lui, annoncé 40% plus performant, un élément important pour les titres qui exploitent le calcul d'apprentissage automatique, mais aussi pour les fonctions système de mise à l'échelle graphique (mise à jour de la résolution en temps réel).

À l'usage, cette puissance se traduit par des temps de chargement réduits et une meilleure stabilité des images par seconde. Sur un jeu comme Genshin Impact, connu pour ses environnements ouverts et ses textures détaillées, REDMAGIC revendique un framerate moyen de 60 fps en haute qualité, sans baisse notable lors des combats de groupe. La présence de mémoire LPDDR5T (15 % plus rapide que la LPDDR5X) et du stockage UFS 4.1 Pro assure des débits soutenus au lancement d'une partie ou lors de la capture d'écran vidéo.

Pour soutenir cet ensemble, le constructeur ajoute sa puce maison

RedCore R3 Pro. Celle-ci décharge une partie des calculs d'affichage, prend en charge le pilotage intelligent du ventilateur 23 000 tours/minute et gère la répartition thermique entre CPU et GPU. Concrètement, cela permet de maintenir des températures inférieures à 42 °C sur la tranche supérieure du châssis, même après trente minutes de session sous Call of Duty Mobile.