Sous Android 15, l’expérience est à la fois fluide, intuitive et pérenne, avec 7 années de mises à jour garanties par Google. La puce Tensor G4 offre un bon compromis entre performance et maîtrise énergétique, même si l’appareil peut chauffer en usage intensif. L’autonomie reste correcte, sans battre de records, mais elle suffira largement pour une journée complète d’usage mixte. Enfin, on regrette l’absence de slot microSD et la limitation du stockage à 128 Go sur ce modèle.

En cette dernière journée des soldes, cette baisse de prix spectaculaire à 749,99€ fait du Pixel 9 Pro l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment dans le haut de gamme. Un deal idéal pour celles et ceux qui veulent sublimer leurs souvenirs estivaux avec des photos dignes d’un pro.