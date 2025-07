À l’heure où la 5G devient incontournable pour profiter pleinement des usages mobiles modernes (streaming, jeux en ligne, télétravail nomade…), RED by SFR propose une offre difficile à battre.

Pour seulement 8,99 € par mois, ce forfait inclut 160 Go de data en 5G, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Aucun surcoût caché, aucun engagement : tout est inclus dans un tarif unique et accessible. L’offre s’adresse autant aux étudiants qu’aux professionnels ou aux familles cherchant une solution performante et stable. Et bonne nouvelle, elle est disponible dès maintenant sur le réseau 5G de SFR, l’un des plus denses en France.