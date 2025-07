C’est la dernière semaine des Soldes d’été 2025, et Amazon continue de dégainer des prix cassés sur une multitude de produits. Si vous n'avez pas encore fait vos emplettes, c’est clairement le moment de passer à l’action. On retrouve notamment des réductions sur les climatiseurs mobiles, les batteries externes haut de gamme, des caméras connectées ou encore des accessoires Apple. Et attention, certains deals affichent des remises inédites, voire équivalentes aux prix du dernier Prime Day. Que vous soyez en quête d’un bon plan tech ou d’un appareil pour vous rafraîchir cet été, cette sélection pourrait bien vous faire économiser gros.