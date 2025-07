Si le Prime Day a fait l'événement il y a peu, Amazon n’a pas dit son dernier mot avec les Soldes. En marge de ses opérations flash, le géant de l’e-commerce maintient des prix bas sur une large sélection de produits tech, électroménager, objets connectés et accessoires du quotidien. À l'approche de la 4ᵉ et dernière démarque, il reste encore de très bonnes affaires à faire, parfois même plus intéressantes que celles du Prime Day ! Voici notre sélection de produits à prix choc repérés chez Amazon cette semaine.