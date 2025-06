Honor privilégie un style classique, au sens noble du terme. C’est-à-dire une esthétique qui met l’accent sur la sobriété et l’élégance, plutôt que sur l’extravagance contre-productive. Ce parti pris permettra au téléphone de traverser le temps sans jamais se démoder, tout en favorisant l’ergonomie et le confort d’utilisation. Il s’exprime aussi par la présence de bordures ultra fines autour de l’écran, pensées pour renforcer l’immersion, sans compromettre la solidité de l’ensemble. Le Honor 400 est ainsi certifié IP65 contre l’eau et la poussière, et a décroché la note maximale de 5 étoiles en cas de chute, délivrée par SGS, premier organisme mondial de certification.