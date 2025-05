Le Galaxy S25 affiche un design épuré et futuriste, conçu avec des matériaux durables et un verre des plus robustes. Son grand écran AMOLED 2X de 6,8 pouces, compatible HDR10+, offre des couleurs éclatantes et une fluidité remarquable grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Parfait pour le gaming, le streaming, ou les amoureux de designs sophistiqués.