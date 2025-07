Ce qui rend le Z Flip 7 particulièrement attractif aujourd’hui, c’est l’offre exclusive mise en place par Bouygues Telecom. Elle permet de s’équiper à prix cassé, sans rogner sur les performances.

Le smartphone est disponible dès 1 € à la commande, puis 18 €/mois pendant 36 mois, soit un total de 630,90 €, bien en dessous de son prix classique en boutique. Et ce n’est pas tout : Bouygues propose jusqu’à 250 € d’économies supplémentaires, avec 130 € offerts pour la reprise de votre ancien smartphone (sous conditions) et 120 € de remise immédiate sur la version 512 Go, facturée au prix du modèle 256 Go.

Cette offre est couplée au forfait 200 Go, un abonnement généreux taillé pour les gros utilisateurs : appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe, 200 Go de data en France, dont 35 Go utilisables dans 15 destinations à l’international (USA, Canada, Australie…). Et comme toujours chez Bouygues Telecom, la couverture réseau est au rendez-vous, avec 84 % de la population couverte en 5G.