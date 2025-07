Pensé pour simplifier la vie en période de forte chaleur, le climatiseur portatif Olimpia Splendid Dolceclima Compact 12.000 BTU/h offre un vrai souffle d’air frais aux pièces de taille moyenne. Il se distingue par son efficacité de refroidissement, sa fonction de déshumidification intégrée et son format facile à déplacer, parfait pour ceux qui ne peuvent pas installer une clim fixe. Que ce soit dans une chambre, un bureau ou un salon, il s’adapte à votre quotidien sans encombrer l’espace.

Grâce à sa connectivité Wi-Fi, l’appareil peut être contrôlé à distance depuis une application mobile : une fonction pratique pour programmer le rafraîchissement avant de rentrer chez soi. Il utilise un gaz réfrigérant plus respectueux de l’environnement (R290) et affiche une classe énergétique A, ce qui permet de concilier confort thermique et consommation maîtrisée. Son panneau de commande digital facilite la navigation entre les différents modes, tandis que le kit de fenêtre fourni rend l’installation simple, même pour les néophytes.

Comme tout climatiseur mobile, il émet un certain niveau sonore en fonctionnement, surtout en mode intensif, et son système d’évacuation par gaine nécessite un accès à une ouverture. Mais ses performances, sa facilité d’usage et son format compact en font un excellent allié pour affronter les journées caniculaires.

Et justement, si vous envisagiez de vous équiper, c’est le bon moment pour passer à l’action : ce lundi marque le tout dernier jour des soldes. Amazon propose le Dolceclima à 330,69 € au lieu de 399 €, une offre à ne pas laisser filer si vous souhaitez garder votre intérieur au frais tout l’été.