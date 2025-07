Alors que certaines enseignes lèvent déjà le pied, Amazon joue les prolongations et maintient un niveau de promotions très élevé sur de nombreux produits tech. Ce dernier round de Soldes est souvent l’un des plus stratégiques : Amazon écoule ses derniers stocks, parfois avec des remises encore plus agressives, notamment sur les smartphones, l’informatique et les objets connectés.

Ce qui fait la différence ? Des réductions visibles immédiatement, sans code promo ni inscription particulière. En prime, les livraisons restent rapides et gratuites pour les membres Prime, ce qui est toujours un plus à l’approche des départs en vacances.

C’est aussi une période où l’on peut faire de très bonnes affaires sur des modèles récents, notamment ceux lancés il y a quelques mois et qui profitent déjà de rabais conséquents.