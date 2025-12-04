L'image s'affiche en grand format et le son intégré suffit pour un film ou une série, le tout à un tarif habituellement réservé aux promos saisonnières.
Le vidéoprojecteur Neopix 244 Full HD atteint aujourd'hui 179,99 € grâce à une réduction de 22 %, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle chez Darty. Ce projecteur LED affiche une image nette en 1080p et diffuse le son via deux haut-parleurs intégrés. L'appareil trouve vite sa place dans un salon, une chambre ou même une salle de classe si besoin. Sa connectique simple permet de brancher une console ou une clé USB sans difficulté.
Le vidéoprojecteur rend les soirées cinéma accessibles dans n'importe quelle pièce. Il offre une image Full HD jusqu'à 80 pouces, ce qui permet de transformer un mur blanc en véritable écran de projection. Les haut-parleurs intégrés évitent d'ajouter du matériel supplémentaire, ce qui reste pratique dans les petits espaces.
- Résolution Full HD 1920 x 1080 pixels pour une image détaillée
- Taille d'image maximale de 80 pouces pour une immersion appréciable
- Technologie LED durable réduisant la consommation d'énergie
- Haut-parleurs stéréo intégrés (2 x 3 W) pour un usage immédiat sans enceinte externe
- Connectique complète : 1 HDMI, 1 USB Type A, jack 3,5 mm pour brancher plusieurs sources
- Luminosité limitée en pièce très éclairée, usage optimal dans l'obscurité
- Taille d'image plafonnée à 80 pouces, moins adaptée aux très grands espaces
Une expérience cinéma sans complications
Le vidéoprojecteur propose une installation rapide, même pour les personnes peu à l'aise avec la technologie. Il suffit de le poser sur une table basse et de le relier à une console ou une box TV. L'image en 1080p s'affiche de façon précise, ce qui rend les films et séries très agréables à regarder. On peut trouver que le son intégré dépanne bien, surtout dans une petite pièce ou lors d'une séance improvisée. La connectique simple, avec HDMI et USB, évite de multiplier les adaptateurs ou les câbles compliqués.
Le format reste compact et léger, ce qui facilite le rangement après utilisation ou même le transport pour une soirée chez des amis. Pour ceux qui veulent organiser une soirée foot, il suffit de brancher une box ou une clé, et le tour est joué. Certains diront que la taille d'image maximale ne rivalise pas avec les modèles bien plus chers, mais à ce prix, l'essentiel est là : une grande image, un vrai confort d'usage, et une installation simple.
Une solution abordable pour les soirées à la maison
Darty affiche le Neopix 244 Full HD à 179,99 €. Le produit reste accessible et bien pensé pour des usages ponctuels ou réguliers, quand on cherche une solution simple et peu encombrante. Son format discret et la connectique basique conviendront à celles et ceux qui veulent profiter d'une vraie image grand format sans investir dans du matériel complexe. Ce modèle s'avère pratique pour projeter un film le week-end ou suivre un événement sportif entre amis, sans se soucier du branchement ou du transport.
