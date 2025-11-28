Le format compact et la mémoire étendue rendent ce modèle adapté à la bureautique mobile. La promotion en cours ouvre l'accès à une machine rapide, pensée pour la polyvalence au quotidien.
Le MacBook Air M4 s'affiche à 899 € avec une baisse de 18 % pour le Black Friday, soit le tarif le plus bas jamais enregistré. Ce modèle reste polyvalent au quotidien, avec un écran de 13,6 pouces et une mémoire de 16 Go. Amazon commercialise cette configuration avec un SSD de 256 Go et le dernier design Minuit, pensé pour faciliter une utilisation nomade. L'ensemble vise la simplicité d'usage, que ce soit pour travailler, étudier ou regarder des contenus en mobilité. La boutique Amazon propose ce tarif pendant la période Black Friday, une opération souvent attendue pour renouveler son matériel à moindre coût.
L'ordinateur portable démarre vite et gère sans effort plusieurs applications en même temps. Son écran lumineux rend la lecture agréable même dans une pièce bien éclairée. Il s'adresse à celles et ceux qui cherchent un outil fiable, sans complication technique.
- Puce Apple M4, performances fluides pour la bureautique, la créativité et la navigation
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces, 2560 x 1664 px, couleurs fidèles, luminosité jusqu'à 500 nits
- Mémoire unifiée 16 Go, gestion efficace du multitâche et des apps gourmandes
- Stockage SSD rapide de 256 Go, lancement instantané des fichiers et applications
- Autonomie jusqu'à 18 heures, adaptée à une journée complète loin du chargeur
- Connectique limitée à deux ports Thunderbolt/USB 4, adaptateur requis pour certains accessoires
- Pas de ventilation active, baisse possible des performances en usage soutenu prolongé
- Stockage non évolutif, capacité de 256 Go juste pour les usages intensifs de fichiers volumineux
Un ordinateur portable conçu pour la mobilité
L'ordinateur portable combine format léger et autonomie appréciable. Il tient facilement dans un sac, ce qui simplifie les déplacements quotidiens ou les sessions de travail en dehors de la maison. La finition Minuit ajoute une touche de discrétion, tout en restant élégante sur un bureau. Son stockage SSD de 256 Go accueille logiciels, documents et photos sans ralentir le système. On peut trouver que la mémoire de 16 Go apporte un vrai confort, même quand plusieurs onglets ou applications sont ouverts. Certains diront que l'écran de 13,6 pouces équilibre bien lisibilité et encombrement, surtout pour celles et ceux qui aiment alterner entre travail, navigation web et visionnage de séries. Le design reste sobre, ce qui plaît à un public varié, que ce soit pour un usage étudiant ou professionnel.
Un positionnement solide à ce niveau de prix
Amazon affiche aujourd'hui le MacBook Air M4 à 899 € avec une réduction marquée. Ce modèle propose une configuration équilibrée et un format pensé pour durer. La mémoire de 16 Go et le SSD rapide répondent à la plupart des usages quotidiens. L'ensemble s'adapte aussi bien à la mobilité qu'au travail à domicile, sans négliger le confort d'utilisation. Cette offre reste adaptée à celles et ceux qui veulent privilégier la simplicité et la fiabilité au quotidien, sans sacrifier la qualité d'affichage ou la réactivité.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
H2 (optimisé avec tops mots clés)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.