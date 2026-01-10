Avant de comparer les modèles, il est essentiel de faire d'abord la distinction entre les différents types d'aspirateurs présents dans cette sélection. Les aspirateurs robots sont pensés pour l’autonomie totale : ils se déplacent seuls, suivent une cartographie plus ou moins intelligente de votre intérieur et assurent un entretien régulier des sols sans intervention humaine. Leur force réside dans le confort et la constance, mais ils montrent parfois leurs limites sur les angles complexes, les escaliers ou pour les adeptes d'un nettoyage approfondi et ponctuel.



Les aspirateurs laveurs, de leur côté, privilégient l’efficacité immédiate. En combinant aspiration et lavage humide en un seul passage, ils s’attaquent aux traces, aux éclaboussures et à la saleté incrustée, notamment dans les cuisines et les pièces de vie. En contrepartie, ils demandent une manipulation manuelle et un entretien plus fréquent des réservoirs.



Enfin, les aspirateurs balais incarnent la polyvalence et la réactivité. Toujours prêts à l’emploi, ils excellent pour les nettoyages rapides, les zones difficiles d’accès et les logements à étages. Leur principal atout reste la liberté de mouvement, même si leur autonomie et leur capacité sont généralement plus limitées que celles des modèles traîneaux ou robots.