Chaque semaine, Amazon publie des offres à durée limitée qui méritent un coup d’œil, à condition de savoir distinguer le vrai bon plan du simple affichage promotionnel. Ce mardi ne fait pas exception : une dizaine de produits affichent des remises réelles, couvrant un large spectre de catégories tech.

Nettoyage connecté, audio nomade, informatique portable, smartphone 5G et même processeur pour PC gamer, la sélection de ce soir s’adresse à des profils très variés. Que vous cherchiez à équiper votre intérieur, à vous faire plaisir ou à renouveler votre matériel informatique, il y a de quoi trouver chaussure à son pied.

Quelques offres méritent néanmoins un regard critique : certains prix barrés semblent éloignés de la réalité du marché, en particulier sur des références de marques peu connues. Nous vous l’indiquerons clairement pour vous aider à faire un choix éclairé.