Ce vendredi 20 février, Amazon enchaîne avec une nouvelle salve de ventes flash sur des produits high-tech du quotidien. Écrans gaming, aspirateurs, caméras de surveillance ou encore répéteur Wi-Fi : voici les 10 offres à avoir à l’œil dès ce matin.
Les ventes flash du week-end démarrent souvent dès le vendredi matin, et Amazon ne fait pas exception. En ce 20 février 2026, la plateforme affiche des remises allant jusqu’à -70% sur des produits du quotidien très demandés. La sélection du jour couvre des univers variés : gaming et bureautique avec plusieurs moniteurs 180 Hz, maison connectée avec les caméras EZVIZ et le robot aspirateur Roborock, et connectivité avec le répéteur Wi-Fi TP-Link.
Un écran portable FHD et un mini projecteur 4K viennent compléter la liste pour les amateurs de mobilité. Si la majorité des offres se situe sous les 100 €, deux références plus ambitieuses, la tablette Android haute capacité et le robot laveur avec station, affichent elles aussi des tarifs nettement en retrait de leur prix habituel. Les stocks de ventes flash s’écoulent vite : mieux vaut agir tôt dans la journée.
Les dernières ventes flash à moins de 100€ à saisir
- Tablette 11 Pouces Android 24 Go RAM + 256 Go ROM à 109,99 € au lieu de 369,99 €
- Roborock Q7 L5+ Set Aspirateur Robot Laveur avec Station à 199,98 € au lieu de 289,99 €
- Rowenta Compact Power Cyclonic RO3731EA à 79,99 € au lieu de 112,99 €
- Pack de 2 Caméras Surveillance WiFi Extérieure 360° à 66,49 € au lieu de 89,99 €
- Yodoit Écran Portable 15,6” FHD IPS 100% sRGB à 67,68 € au lieu de 74,99 €
- Vexilar Aspirateur Balai sans Fil 450 W / 45 kPa à 84,99 € au lieu de 99,99 €
- Gawfolk Écran Gaming 24" Incurvé 180 Hz FHD à 81,22 € au lieu de 85,73 €
- Minifire Écran PC Gaming 27" IPS 180 Hz à 99,99 € au lieu de 105,99 €
- Mini Projecteur 4K WiFi 6 Android 11 HY260Pro à 65,87 € au lieu de 72,99 €
- TP-Link RE330 Répéteur WiFi avec Port Gigabit à 26,59 € au lieu de 39,00 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète
Quels produits choisir ce vendredi matin ?
Le choix dépend avant tout de votre usage. Deux moniteurs gaming 180 Hz sous les 100 € dans une même sélection, c’est plutôt rare — à noter pour ceux qui cherchent à upgrader leur setup sans se ruiner. Pour ceux qui souhaitent automatiser l’entretien de leur intérieur, le Roborock Q7 L5+ est une référence bien établie dans sa gamme : il aspire et lave en un passage, et vide lui-même son bac dans sa station automatique. À l’autre extrémité du budget, le TP-Link RE330 à 26,59 € représente le meilleur rapport qualité/prix de la sélection.
Tablette Android 24 Go + 256 Go : idéale pour la navigation, le streaming et la bureautique légère, à un tarif très en dessous du marché.
Roborock Q7 L5+ : pour déléguer l’aspirateur et le lavage des sols, avec station de vidange automatique — jusqu’à 7 semaines sans intervention. Rowenta
Compact Power Cyclonic : un aspirateur sans sac compact, maniable et efficace pour les petits espaces. EZVIZ C8c (pack de 2) : solution complète pour surveiller l’extérieur, avec suivi automatique et vision nocturne couleur.
Mini Projecteur 4K HY260Pro : une option nomade pour profiter d’un home cinéma sans encombrement.
TP-Link RE330 : le choix malin pour booster un réseau Wi-Fi défaillant, avec port Ethernet Gigabit en prime.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Amazon maintient une cadence élevée de ventes flash en ce mois de février. Les remises de cette sélection s’échelonnent de -5% à -70%, avec des points forts notables sur l’aspirateur robot et la tablette. Les produits listés appartiennent aux catégories les plus recherchées en cette période : équipement maison, affichage numérique et réseau domestique.
Côté livraison, les commandes Prime passées le matin bénéficient en général d’une expédition le jour même ou le lendemain. Les stocks restent limités sur les ventes flash : un article disponible à l’ouverture peut être épuisé ou revenu à son tarif normal en fin de journée.
Questions fréquentes avant d’acheter
Comment vérifier qu’une promotion Amazon est réellement avantageuse ?
Des outils comme Camelcamelcamel ou Keepa permettent de consulter l’historique des prix et de s’assurer que la réduction est bien réelle, et non artificiellement gonflée.
Les produits vendus par des tiers sur Amazon sont-ils fiables ?
Vérifiez que la fiche indique « Expédié par Amazon » pour bénéficier de la politique de retour standard et d’une livraison rapide ; les avis clients récents sont aussi un bon indicateur.
Les ventes flash durent-elles toute la journée ?
Non, elles sont souvent limitées à quelques heures ou jusqu’à épuisement du stock. Une offre disponible ce matin peut avoir disparu ou changé de prix d’ici ce soir.