Le choix dépend avant tout de votre usage. Deux moniteurs gaming 180 Hz sous les 100 € dans une même sélection, c’est plutôt rare — à noter pour ceux qui cherchent à upgrader leur setup sans se ruiner. Pour ceux qui souhaitent automatiser l’entretien de leur intérieur, le Roborock Q7 L5+ est une référence bien établie dans sa gamme : il aspire et lave en un passage, et vide lui-même son bac dans sa station automatique. À l’autre extrémité du budget, le TP-Link RE330 à 26,59 € représente le meilleur rapport qualité/prix de la sélection.

Tablette Android 24 Go + 256 Go : idéale pour la navigation, le streaming et la bureautique légère, à un tarif très en dessous du marché.

Roborock Q7 L5+ : pour déléguer l’aspirateur et le lavage des sols, avec station de vidange automatique — jusqu’à 7 semaines sans intervention. Rowenta

Compact Power Cyclonic : un aspirateur sans sac compact, maniable et efficace pour les petits espaces. EZVIZ C8c (pack de 2) : solution complète pour surveiller l’extérieur, avec suivi automatique et vision nocturne couleur.

Mini Projecteur 4K HY260Pro : une option nomade pour profiter d’un home cinéma sans encombrement.

TP-Link RE330 : le choix malin pour booster un réseau Wi-Fi défaillant, avec port Ethernet Gigabit en prime.