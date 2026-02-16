Choisir un écran QNED, c'est s'offrir un équilibre parfait entre l'éclat des couleurs et un prix maîtrisé, bien loin des tarifs parfois prohibitifs de l'OLED.

Une IA qui anticipe vos goûts : Le processeur Alpha AI ne se contente pas d'ajuster l'image ; il reconnaît les visages et les textes à l'écran pour affiner la netteté là où votre regard se pose.

webOS 25 : le hub de votre maison : Plus qu'une interface, c'est un véritable centre de contrôle. Plus fluide que jamais, il gère vos abonnements (Netflix, Prime, Canal+) et vos objets connectés avec une facilité déconcertante.

La Magic Remote, le détail qui change tout : Oubliez les touches fastidieuses. Son pointeur gyroscopique transforme la navigation dans les menus en un jeu d'enfant.

Connectivité sans faille : Compatible AirPlay 2 pour projeter vos contenus iPhone et embarquant Alexa/Google Assistant pour piloter votre TV à la voix.