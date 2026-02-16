Le nouveau TV LG QNED 2025 s'affiche déjà à prix réduit. Avec sa dalle de 55 pouces dopée à l'intelligence artificielle et son interface webOS 25 ultra-fluide, c'est l'opportunité tech à ne pas rater ce lundi pour transformer votre salon sans vous ruiner.
Fraîchement débarquée sur le marché, la gamme 2025 de LG bouscule déjà les prix. Ce modèle QNED de 55 pouces (139 cm) concentre tout le savoir-faire de la marque : une intelligence artificielle ultra-réactive, le nouveau système webOS 25 et une luminosité qui défie les salons les plus éclairés. Entre technologie de pointe et remise immédiate, voici pourquoi ce téléviseur est le candidat idéal pour votre salon.
⚡Le Deal LG QNED 55" en un clin d’œil :
- Modèle : LG 55QNED8E (Gamme 2025)
- Technologie : QNED (Quantum Dot + NanoCell)
- Interface : webOS 25 avec Magic Remote incluse
Ce qui rend l'expérience QNED8E unique en 2026
Choisir un écran QNED, c'est s'offrir un équilibre parfait entre l'éclat des couleurs et un prix maîtrisé, bien loin des tarifs parfois prohibitifs de l'OLED.
Une IA qui anticipe vos goûts : Le processeur Alpha AI ne se contente pas d'ajuster l'image ; il reconnaît les visages et les textes à l'écran pour affiner la netteté là où votre regard se pose.
webOS 25 : le hub de votre maison : Plus qu'une interface, c'est un véritable centre de contrôle. Plus fluide que jamais, il gère vos abonnements (Netflix, Prime, Canal+) et vos objets connectés avec une facilité déconcertante.
La Magic Remote, le détail qui change tout : Oubliez les touches fastidieuses. Son pointeur gyroscopique transforme la navigation dans les menus en un jeu d'enfant.
Connectivité sans faille : Compatible AirPlay 2 pour projeter vos contenus iPhone et embarquant Alexa/Google Assistant pour piloter votre TV à la voix.
Le pour et le contre : notre expertise sans filtre
Pour vous aider à trancher, nous avons listé les véritables atouts de cette dalle, mais aussi les points où elle demande des compromis.
✅ Les points forts
- Éclat chromatique : Le mélange Quantum Dot et NanoCell produit des rouges et des verts d'une profondeur rare sur cette gamme de prix
- Navigation exemplaire : L'ergonomie logicielle de LG reste, en 2026, la référence absolue du marché
- Angle de vision large : Toute la famille profite d'une image parfaite, même ceux installés sur le côté du canapé.
❌ Les limites
- Consommation électrique : Classé en catégorie E, il est gourmand pour alimenter sa haute luminosité
- Profondeur des noirs : Dans l'obscurité totale, les scènes très sombres n'atteignent pas le noir infini d'un modèle OLED
Verdict : faut-il craquer pour cette vente flash ?
Le LG 55QNED8E est le téléviseur de la maturité. Pour ceux qui cherchent une image vibrante dans une pièce de vie lumineuse et une interface intelligente qui ne ralentit jamais, c'est un investissement sûr. Profiter d'une nouveauté 2025 à prix réduit quelques mois seulement après sa sortie est une opportunité rare pour renouveler son équipement.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète