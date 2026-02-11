Derrière son nom à rallonge, l’ACEMAGIC 15,6 pouces embarque un Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, soit une configuration que l’on retrouve plus souvent sur des machines bien plus onéreuses.

Affiché à 522,48 € au lieu de 549,98 €, il se positionne comme un PC polyvalent pour les étudiants, les télétravailleurs ou les profils à la recherche d’une machine principale à prix contenu. Vous pouvez consulter le détail de l’offre directement sur la fiche Amazon du produit pour vérifier les conditions actuelles. Reste à voir si la promesse “premium à bas prix” tient réellement la route à l’usage.