L'ordinateur portable séduit par son écran lumineux et ses couleurs fidèles. L'utilisation reste agréable pour la bureautique, la navigation sur internet ou le visionnage de films. On peut imaginer une journée de travail en déplacement, avec la batterie qui tient sans difficulté entre deux réunions.

Le clavier au format français AZERTY rend la saisie plus naturelle pour un usage régulier. Certains diront que l'absence de système d'exploitation oblige à installer Windows ou Linux soi-même, mais cela n'efface pas le confort offert par la dalle OLED et la mémoire généreuse.