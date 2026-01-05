À quelques jours des soldes d’hiver, Lenovo revoit fortement le prix de son IdeaPad Slim 3 chez Cdiscount. Une occasion rare de profiter d’un écran OLED confortable pour la bureautique mobile au quotidien.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 tombe aujourd'hui à 549,99 € chez Cdiscount, soit une baisse de 39 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce PC portable compact accompagne au quotidien pour la prise de notes, le travail à distance ou la navigation sur internet. L'écran OLED offre une lisibilité agréable, même lors de longues sessions.
Le PC portable propose un écran OLED aux contrastes nets, ce qui améliore la lecture de documents et le visionnage de vidéos. Son format léger facilite le transport, que ce soit pour un déplacement professionnel ou une utilisation à la maison.
- Affichage OLED 14 pouces WUXGA (1920 x 1200 pixels), couleurs vives et contrastes élevés
- Processeur Intel Core i5-13420H performant pour la bureautique, le multimédia et le multitâche
- Mémoire vive 16 Go LPDDR5 adaptée au multitâche intensif
- Stockage SSD 512 Go rapide pour démarrages et transferts efficaces
- Autonomie renforcée avec charge rapide : 2 heures en 15 minutes de charge
- Absence de système d'exploitation Windows préinstallé, installation requise
- Usage limité pour le jeu vidéo exigeant, puce graphique intégrée
Une expérience visuelle confortable au quotidien
L'ordinateur portable séduit par son écran lumineux et ses couleurs fidèles. L'utilisation reste agréable pour la bureautique, la navigation sur internet ou le visionnage de films. On peut imaginer une journée de travail en déplacement, avec la batterie qui tient sans difficulté entre deux réunions.
Le clavier au format français AZERTY rend la saisie plus naturelle pour un usage régulier. Certains diront que l'absence de système d'exploitation oblige à installer Windows ou Linux soi-même, mais cela n'efface pas le confort offert par la dalle OLED et la mémoire généreuse.
Un positionnement simple et pratique pour la bureautique
Cdiscount affiche le Lenovo IdeaPad Slim 3 à 549,99 €, pour un ordinateur pensé avant tout pour la mobilité et les tâches du quotidien. Le format léger, la mémoire de 16 Go et le SSD rapide conviennent à un usage intensif ou partagé, sans difficulté de prise en main.
Ce modèle occupe une place intéressante pour ceux qui cherchent du confort d'affichage et une configuration moderne sans surcoût lié à des fonctions avancées. La simplicité et la rapidité d'exécution apportent un réel gain de temps.
Les meilleurs deals services en ligne de janvier
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €