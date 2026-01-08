Avec ce modèle, Lenovo s’adresse clairement aux utilisateurs à la recherche d’un PC portable fiable pour un usage bureautique avancé, multimédia et télétravail. Le format 14 pouces offre un bon compromis entre confort d’affichage et mobilité, tandis que la dalle OLED WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) constitue l’argument différenciant majeur de cette machine.

Nous soulignons régulièrement l’apport de l’OLED sur les PC portables, notamment pour la profondeur des noirs, le contraste élevé et le confort visuel prolongé, des points détaillés dans nos tests d’écrans et de machines équipées de cette technologie.