Un écran OLED sur un PC portable à moins de 500€, voilà une promesse encore rare en 2026. À l’occasion du deuxième jour des soldes d’hiver, Lenovo frappe fort avec une offre particulièrement équilibrée sur son IdeaPad Slim 3.
Proposé à 499,99 € au lieu de 649,99 € grace au code promo PC50D379le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 s’affiche comme l’un des bons plans les plus intéressants du moment pour qui cherche un PC portable polyvalent et bien équipé. Cette offre valable pour le deuxième jour des soldes d’hiver inclut en prime une housse de transport, un ajout toujours appréciable pour les usages nomades.
- Processeur Intel Core i5 pour des performances fluides
- Écran 14 pouces avec options OLED ou WUXGA pour une clarté optimale
- Autonomie prolongée pour une utilisation toute la journée
- Chargement rapide pour plus d'efficacité
- 16 Go de RAM pour une polyvalence en toute fluidité
- Options de stockage limitées selon les besoins spécifiques
- Absence de GPU dédié pour les tâches graphiques intensives
- Windows à installer manuellement
Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED : un PC portable équilibré pour le quotidien
Avec ce modèle, Lenovo s’adresse clairement aux utilisateurs à la recherche d’un PC portable fiable pour un usage bureautique avancé, multimédia et télétravail. Le format 14 pouces offre un bon compromis entre confort d’affichage et mobilité, tandis que la dalle OLED WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) constitue l’argument différenciant majeur de cette machine.
Nous soulignons régulièrement l’apport de l’OLED sur les PC portables, notamment pour la profondeur des noirs, le contraste élevé et le confort visuel prolongé, des points détaillés dans nos tests d’écrans et de machines équipées de cette technologie.
Des performances cohérentes pour travailler sereinement
Sous le capot, le Core i5-13420H assure une puissance confortable pour la bureautique, le multitâche, la navigation web intensive ou encore les outils créatifs légers. Associé à 16 Go de mémoire vive, il permet de conserver une machine fluide, y compris avec plusieurs applications ouvertes simultanément.
Le SSD de 512 Go garantit quant à lui des démarrages rapides et un espace de stockage suffisant pour documents, logiciels et contenus multimédias. En revanche, ce modèle ne vise pas les usages lourds comme le jeu récent ou le montage vidéo intensif, un positionnement cohérent à ce tarif.
Sans Windows : une liberté appréciable
Particularité importante à souligner, ce Lenovo IdeaPad Slim 3 est livré sans Windows. Un choix qui peut surprendre, mais qui présente aussi des avantages. Vous êtes libre d’installer l’OS de votre choix, qu’il s’agisse de Windows 11 via une licence existante ou d’une distribution Linux parfaitement adaptée à ce type de configuration.
Cette liberté permet aussi de réduire le prix final, tout en s’adressant à un public averti ou prêt à effectuer une installation simple, aujourd’hui largement documentée.
Un bon plan cohérent pour les soldes
À moins de 500 euros, ce Lenovo IdeaPad Slim 3 coche de nombreuses cases : écran OLED, marque reconnue, configuration solide et prix maîtrisé dans un contexte économique tendu, où les consommateurs recherchent avant tout le bon équilibre entre budget et valeur. Une offre à considérer sérieusement pour s’équiper sans compromis inutile pendant les soldes d’hiver.
