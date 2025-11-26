Amazon applique une remise intéressante à l’occasion du Black Friday sur un modèle pensé pour la polyvalence. L’Acer Aspire 16 OLED profite d’une baisse de prix qui le rend pertinent pour travailler, naviguer ou profiter d’un affichage plus confortable.
Le Black Friday continue chez Amazon avec une réduction notable sur l’Acer Aspire 16 A16-71M-59ZC, désormais proposé à 569 € au lieu de 799 €. Ce modèle mise sur une configuration équilibrée pour les tâches du quotidien, avec un processeur Intel Core Ultra 5 115U, 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go pour un démarrage rapide.
L’écran OLED 16 pouces WUXGA+ apporte un réel confort visuel avec des couleurs plus riches et un contraste marqué. Son châssis fin et ses 1,64 kg facilitent les déplacements, tandis que l’autonomie peut atteindre 13 heures selon les usages. Une remise qui tombe à point nommé pour ceux qui cherchent un PC polyvalent avec un bon affichage.
Pourquoi choisir l’Acer Aspire 16 OLED ?
- Écran OLED 16 pouces avec résolution WUXGA+
- Taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité accrue
- 16 Go de RAM pour un multitâche efficace
- Stockage SSD de 512 Go pour des vitesses rapides
- Support du Wi-Fi 6E pour une meilleure connectivité
- Performance limitée pour les jeux lourds
- Graphismes intégrés moins adaptés pour le rendu 3D avancé
- Autonomie de la batterie pouvant être améliorée
Un affichage OLED confortable pour travailler et se divertir
L’écran constitue l’élément le plus attractif sur cet Aspire 16. La dalle OLED WUXGA+ affiche des couleurs plus naturelles et des noirs profonds, ce qui améliore la lecture, la navigation ou le visionnage de contenus. Les bords fins offrent un espace de travail étendu, utile pour les fenêtres multiples ou les applications gourmandes en affichage.
La machine repose sur un processeur Intel Core Ultra 5 115U accompagné de 16 Go de RAM, une combinaison adaptée à un usage polyvalent. Les tâches courantes s’exécutent sans ralentissement et les charges plus lourdes bénéficient d’un traitement rapide. Le SSD de 512 Go assure une ouverture immédiate des applications et un stockage confortable pour les documents et projets personnels.
L’ensemble reste cohérent pour ceux qui cherchent une machine capable d’enchaîner travail, bureautique avancée et divertissement occasionnel. La partie graphique intégrée, même si elle n’est pas destinée au jeu exigeant, offre assez de puissance pour les usages multimédias.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Un PC pensé pour la mobilité et la simplicité
Avec 1,64 kg et une épaisseur de 17,9 mm, l’Aspire 16 est facile à transporter. Il se glisse aisément dans un sac et reste agréable à manipuler au quotidien. L’autonomie annoncée, pouvant atteindre 13 heures selon les scénarios, permet de travailler plusieurs heures loin d’une prise, un point qui séduira les étudiants et utilisateurs nomades.
La connectivité témoigne également d’une volonté de proposer un poste de travail complet. Deux ports Thunderbolt, deux USB-C 3.2 et une sortie HDMI facilitent les branchements d’écrans ou de périphériques. Le Wi-Fi 6E assure une connexion stable, et le Bluetooth 5.3 simplifie l’association d’accessoires comme un casque ou une souris sans fil.
Enfin, Acer intègre ses technologies BlueLightShield et Color Intelligence pour réduire la fatigue visuelle et ajuster automatiquement le rendu selon les conditions lumineuses. Un apport utile pour un usage prolongé, que ce soit pour travailler ou regarder des contenus en soirée.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.