L’écran constitue l’élément le plus attractif sur cet Aspire 16. La dalle OLED WUXGA+ affiche des couleurs plus naturelles et des noirs profonds, ce qui améliore la lecture, la navigation ou le visionnage de contenus. Les bords fins offrent un espace de travail étendu, utile pour les fenêtres multiples ou les applications gourmandes en affichage.

La machine repose sur un processeur Intel Core Ultra 5 115U accompagné de 16 Go de RAM, une combinaison adaptée à un usage polyvalent. Les tâches courantes s’exécutent sans ralentissement et les charges plus lourdes bénéficient d’un traitement rapide. Le SSD de 512 Go assure une ouverture immédiate des applications et un stockage confortable pour les documents et projets personnels.

L’ensemble reste cohérent pour ceux qui cherchent une machine capable d’enchaîner travail, bureautique avancée et divertissement occasionnel. La partie graphique intégrée, même si elle n’est pas destinée au jeu exigeant, offre assez de puissance pour les usages multimédias.