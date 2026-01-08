Une configuration musclée, pensée pour jouer sans compromis, qui devient soudain beaucoup plus accessible. Le Lenovo Legion 5 15IRX10, équipé d’une RTX 5070, de 32 Go de RAM et d’un écran 165 Hz, profite d’une offre très agressive chez Cdiscount. Un signal fort pour tous ceux qui attendaient le bon moment pour upgrader leur setup.
Quand un vrai PC gamer devient enfin atteignable
Tout joueur PC connaît ce moment. On regarde sa machine actuelle, on baisse un peu les réglages graphiques, on accepte quelques concessions… en se disant qu’un jour, on passera à mieux. Le problème, c’est que les PC portables gamers vraiment performants dépassent souvent les budgets raisonnables.
Avec ce Lenovo Legion 5 15IRX10, le scénario change. On parle ici d’un portable gamer qui n’a rien d’un compromis. Processeur puissant, carte graphique récente, grosse quantité de mémoire et écran fluide. Et surtout, un prix qui chute nettement grâce à la promotion actuelle. C’est exactement le genre d’offre qui transforme une hésitation en décision.
- Processeur Intel Core i7-13650HX à 14 cœurs pour une fluidité optimale en jeu comme en multitâche
- Carte graphique Nvidia RTX 5070 (115 W) offrant de très bonnes performances sur les jeux récents
- Écran IPS de 15,3 pouces avec taux de rafraîchissement de 165 Hz pour un affichage fluide
- Mémoire vive de 32 Go adaptée aux applications lourdes et au multitâche intensif
- Certification Epeat garantissant un impact environnemental limité lors du cycle de vie du produit
- Livré sans système d'exploitation Windows, installation nécessaire pour démarrer
- Stockage limité à 512 Go, peut réclamer un disque externe pour une ludothèque importante
RTX 5070 115W : la promesse de jouer sereinement aux titres récents
Le cœur de cette machine, c’est sa GeForce RTX 5070. Concrètement, cela signifie une carte graphique capable de faire tourner les jeux modernes avec un excellent niveau de détails, en 1080p et même en 1440p selon les titres.
Les technologies Nvidia comme le DLSS et le ray tracing sont bien sûr de la partie. Résultat : des jeux plus beaux, plus fluides, et une machine qui ne sera pas dépassée au bout de quelques mois. Pour les joueurs exigeants, c’est un point clé.
Un processeur Core i7 et 32 Go de RAM pour voir large
Le Core i7-13650HX apporte toute la puissance nécessaire pour accompagner la carte graphique. Que ce soit pour le jeu, le streaming, le multitâche ou même la création de contenu, le Legion 5 encaisse sans broncher.
Les 32 Go de RAM renforcent encore cette impression de confort. On n’est pas limité. Jeux gourmands, navigateur avec des dizaines d’onglets, Discord, logiciels en arrière-plan… tout fonctionne de manière fluide. C’est aussi ce qui rend ce PC pertinent sur plusieurs années, pas seulement pour jouer aujourd’hui.
Écran 15,3 pouces 165 Hz : la fluidité que les gamers attendent
Un bon GPU ne sert à rien sans un écran à la hauteur. Lenovo l’a bien compris avec cet écran 165 Hz, parfaitement adapté aux jeux rapides et compétitifs.
La différence se ressent immédiatement. Les mouvements sont plus nets, la réactivité est meilleure, et l’expérience globale gagne en précision. Que l’on joue à des FPS, des jeux de course ou des titres plus contemplatifs, le confort visuel est bien au rendez-vous.
✅ Avis Clubic : un PC gamer solide qui devient un vrai bon plan
Du côté de la rédaction, ce Lenovo Legion 5 15IRX10 avec RTX 5070 coche clairement les bonnes cases. Puissance graphique, mémoire généreuse, écran fluide et bonus sac inclus. À ce niveau de configuration, la baisse de prix actuelle en fait une opportunité rare.
Si vous cherchiez un PC portable gamer capable de suivre les jeux récents sans vous frustrer, et que vous attendiez une vraie promo, cette offre mérite clairement votre attention.
