Tout joueur PC connaît ce moment. On regarde sa machine actuelle, on baisse un peu les réglages graphiques, on accepte quelques concessions… en se disant qu’un jour, on passera à mieux. Le problème, c’est que les PC portables gamers vraiment performants dépassent souvent les budgets raisonnables.

Avec ce Lenovo Legion 5 15IRX10, le scénario change. On parle ici d’un portable gamer qui n’a rien d’un compromis. Processeur puissant, carte graphique récente, grosse quantité de mémoire et écran fluide. Et surtout, un prix qui chute nettement grâce à la promotion actuelle. C’est exactement le genre d’offre qui transforme une hésitation en décision.