Ce jeudi 12 février 2026, Cdiscount met en avant une nouvelle vague de promotions sur les PC portables et tablettes. Au programme : des modèles gamer, des PC Windows pour le quotidien et même un MacBook Air M2 à prix réduit.
Les promotions se multiplient en ce moment chez Cdiscount, avec des offres intéressantes sur les ordinateurs portables et les appareils mobiles. Que vous cherchiez un PC gamer puissant, un modèle bureautique abordable ou un ordinateur léger pour les études, la sélection couvre plusieurs profils d’utilisateurs.
On retrouve des machines 15 et 17 pouces, des modèles sans Windows pour réduire le prix, mais aussi des configurations complètes prêtes à l’emploi. Les amateurs d’Apple ne sont pas oubliés, tout comme ceux qui veulent un Chromebook simple et efficace.
À noter également : -10 € dès 50 € d’achat pour toute première commande, un bonus à prendre en compte au moment de valider son panier.
Top 8 bons plans PC portables chez Cdiscount
- PC portable gamer Lenovo LOQ 17" sans Windows à 999,99 € au lieu de 1399,99 €
- PC portable Intel Celeron 14" Windows 11 Pro 12Go RAM 256Go SSD à 189,99 € au lieu de 299,99 €
- Tablette tactile Android 13 10" 64Go à 79,99 € au lieu de 85,99 €
- PC portable HP 15" Windows 11 Full HD 8Go RAM 512Go SSD + sacoche à 399,99 € au lieu de 449,99 €
- PC portable gamer HP Victus 15" Full HD Ryzen 5 RTX 5060 8Go sans Windows à 899,99 € au lieu de 1199,99 €
- PC portable HP 17" Windows 11 HD+ à 429,99 € au lieu de 479,99 €
- MacBook Air M2 13" 16Go RAM 256Go SSD à 799 € au lieu de 999 €
- PC portable Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 14" à 249,99 € au lieu de 349,99 €
Quel modèle privilégier selon votre profil ?
Tous les PC en promo ne s’adressent pas au même public. Avant de passer commande, il faut identifier votre usage principal : jeu, travail, mobilité ou simple navigation.
Si vous jouez régulièrement à des titres récents, mieux vaut viser une configuration avec carte graphique dédiée. Le Lenovo LOQ 17 mise sur le confort d’affichage et la puissance brute. Le HP Victus, plus compact, offre un bon équilibre pour jouer en Full HD sans exploser le budget.
Pour un usage bureautique ou étudiant, le HP 15 pouces avec 8 Go de RAM et 512 Go de SSD reste un choix cohérent : stockage confortable, écran Full HD et machine prête à l’emploi.
Le Chromebook Lenovo conviendra davantage à ceux qui travaillent essentiellement en ligne, sur Google Docs ou via navigateur.
Enfin, le MacBook Air M2 s’adresse à ceux qui privilégient l’autonomie, la légèreté et la stabilité de macOS, notamment pour la création de contenu léger ou la productivité mobile.
Ce qui rend ces offres pertinentes aujourd'hui
Le positionnement tarifaire est intéressant, surtout sur les modèles gaming qui affichent des écarts de prix marqués par rapport aux tarifs habituels. À moins de 900 €, un PC équipé d’une RTX dédiée devient plus accessible.
Le MacBook Air M2 sous les 800€ constitue également un seuil stratégique rarement franchi hors période promotionnelle. De leur côté, les modèles bureautiques couvrent l’entrée et le milieu de gamme avec des configurations équilibrées.
Autre point à considérer : l’offre “-10 € dès 50 € d’achat” pour une première commande. Un petit bonus qui améliore encore le rapport qualité/prix, surtout sur les machines les plus abordables.
Avant de valider votre panier : 3 points à vérifier
Un PC sans Windows est-il vraiment plus économique ?
Oui, à condition de savoir installer le système soi-même ou de disposer d’une licence. Sinon, le coût peut rapidement annuler l’économie réalisée.
Chromebook ou PC Windows classique ?
Le Chromebook suffit pour la navigation, le streaming et la bureautique en ligne. Pour des logiciels métiers ou des applications spécifiques, Windows reste plus polyvalent.
Le MacBook Air M2 (2022) est-il toujours un bon choix en 2026 ?
Oui. La puce M2 conserve un niveau de performances solide pour la majorité des usages quotidiens, avec une excellente autonomie.
