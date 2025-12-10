Le Lenovo IdeaPad 1 tombe à 499,99 € avec une réduction de 36 % sur Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Cet ordinateur portable mise sur un format 15,6 pouces pensé pour un usage quotidien, avec un écran Full HD agréable et un design discret.

On trouve un processeur AMD Ryzen 5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, pour travailler, gérer ses fichiers ou regarder des vidéos sans ralentissement. Ce type de configuration vise ceux qui veulent un outil polyvalent, à utiliser à la maison, en déplacement ou pour des tâches variées. Certains diront que l'équilibre global sur ce segment reste plutôt rare, surtout à ce tarif.