Une batterie externe simplifie la vie lors des journées chargées. Elle permet de recharger un ordinateur portable, un smartphone et même une console sans avoir à chercher une prise. L'écran affiche clairement l'énergie restante, ce qui rassure quand on se déplace souvent ou qu'on part en week-end. Son format tient bien en main, se glisse dans un sac et n'alourdit pas le quotidien.

Certains trouveront pratique le câble USB-C intégré qui évite de transporter plusieurs câbles. Pour qui voyage ou travaille en mobilité, cette solution apporte vraiment de la tranquillité. On peut trouver que la polyvalence du produit, entre puissance et simplicité, fait la différence face à des modèles plus classiques.